شكرا لقرائتكم ميتشو يمنح لاعبى الزمالك توصياته قبل مواجهة بطل السنغال بدورى الأبطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طلب الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربى ميتشو، من اللاعبين ضرورة غلق ملف بطولة كأس مصر، وعدم الانشغال بها كثيرًا، والعودة للعمل بجد وإخلاص من أجل تحقيق حلم التتويج بالبطولة الأفريقية، مؤكدًا أن المشوار يبدأ من أول خطوة، وعليهم تحقيق الفوز على بطل السنغال بنتيجة كبيرة مثلما حدث أمام ديكاداها بطل الصومال.
حيث يستعد الأبيض لخوض منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث من المقرر أن يواجه الفارس الأبيض نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال، يوم السبت المقبل الموافق 14 من الشهر الجارى، فى السنغال، ضمن منافسات مباراة الذهاب فى دور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا، على أن تكون مباراة العودة فى مصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من الشهر ذاته.
وكان الزمالك تأهل لدور الـ 32 بعد الفوز الكبير على ديكاداها الصومالى بسباعية نظيفة فى مباراة الذهاب، ثم بسداسية دون رد، فى مباراة إياب دور الـ 64، ليتأهل إلى دور الـ 32 من البطولة الأفريقية بالفوز فى مجموع المباراتين 13 / 0، كما تأهل فريق جينيراسيون فوت السنغالى إلى هذا الدور بعد هزيمته فى مباراة الذهاب من فريق اويلرز الليبيرى بهدف دون رد، قبل أن يفوز فى مباراة العودة بثلاثة أهداف دون رد، وشارك فريق جينيراسيون فوت فى هذه النسخة من دورى أبطال أفريقيا بعد حصده لقب الدورى السنغالى موسم 2018 – 2019، برصيد 51 نقطة، حققها من الفوز فى 13 مباراة والتعادل فى 12 لقاء والهزيمة فى مواجهة وحيدة، فيما سجل لاعبوه 43 هدفًا واستقبلت شباكهم 18.
وعلى صعيد البطولة الأفريقية فشارك الفريق السنغالى بنسخة 2018، ونجح فى إقصاء مصر المقاصة بعدما تعادل الفريقين سلبيًا فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز جينيراسيون فوت بهدفين دون رد، وكان يقود المقاصة فى تلك التوقيت عماد سليمان، إلا أن الفريق السنغالى خرج من دور الـ 16 من هذه المباراة ليشارك فى الكونفدرالية ملحق الكونفدرالية من عام 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر ميتشو يمنح لاعبى الزمالك توصياته قبل مواجهة بطل السنغال بدورى الأبطال... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.