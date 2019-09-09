شكرا لقرائتكم ميتشو يمنح لاعبى الزمالك توصياته قبل مواجهة بطل السنغال بدورى الأبطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربى ميتشو، من اللاعبين ضرورة غلق ملف بطولة كأس مصر، وعدم الانشغال بها كثيرًا، والعودة للعمل بجد وإخلاص من أجل تحقيق حلم التتويج بالبطولة الأفريقية، مؤكدًا أن المشوار يبدأ من أول خطوة، وعليهم تحقيق الفوز على بطل السنغال بنتيجة كبيرة مثلما حدث أمام ديكاداها بطل الصومال.

حيث يستعد الأبيض لخوض منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث من المقرر أن يواجه الفارس الأبيض نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال، يوم السبت المقبل الموافق 14 من الشهر الجارى، فى السنغال، ضمن منافسات مباراة الذهاب فى دور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا، على أن تكون مباراة العودة فى مصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من الشهر ذاته.

Advertisements

وكان الزمالك تأهل لدور الـ 32 بعد الفوز الكبير على ديكاداها الصومالى بسباعية نظيفة فى مباراة الذهاب، ثم بسداسية دون رد، فى مباراة إياب دور الـ 64، ليتأهل إلى دور الـ 32 من البطولة الأفريقية بالفوز فى مجموع المباراتين 13 / 0، كما تأهل فريق جينيراسيون فوت السنغالى إلى هذا الدور بعد هزيمته فى مباراة الذهاب من فريق اويلرز الليبيرى بهدف دون رد، قبل أن يفوز فى مباراة العودة بثلاثة أهداف دون رد، وشارك فريق جينيراسيون فوت فى هذه النسخة من دورى أبطال أفريقيا بعد حصده لقب الدورى السنغالى موسم 2018 – 2019، برصيد 51 نقطة، حققها من الفوز فى 13 مباراة والتعادل فى 12 لقاء والهزيمة فى مواجهة وحيدة، فيما سجل لاعبوه 43 هدفًا واستقبلت شباكهم 18.