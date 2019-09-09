شكرا لقرائتكم الخطيب يطمئن على طه إسماعيل بعد جراحة تغيير المفصل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وأعضاء مجلس الإدارة على الاطمئنان على صحة الدكتور طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط بالنادي الاهلي الذى أجرى جراحة مؤخراً أمس لتغيير تغيير مفصل الفخد الأيسر.

وأطمأن أعضاء الخطيب وأعضاء المجلس على صحة الدكتور طه اسماعيل الذى سيُغادر المستشفي بعد خمسة ايام تقريباً وفقاً لتقرير الخبير الالماني الذى قام بالأشراف على الجراحة التى خضع لها الدكتور طه إسماعيل.

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وأجري رئيس لجنة التخطيط بالأهلي جراحة أمس وأستمرت الجراحة ساعتين وسيُجري رئيس لجنة التخطيط أشعة اليوم لتحديد البرنامج العلاجي الذى سيخضع له خلال الفترة المقبلة والذى سيستمر اسبوعين تقريباً بعدها سيكون بإمكانه مزاولة عمله بشكل طبيعي.