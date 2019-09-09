شوقى غريب يتمسك بانضمام مصطفى محمد للمنتخب الأولمبى أمام السعودية...

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جدة - عمرو شويل تمسك الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب بتواجد مصطفي محمد لاعب الزمالك وإنضمامه لمعسكر الفراعنة الصغار خلال ودية السعودية الثانية المقرر لها السابعة مساء غداً الثلاثاء فى إطار الإستعداد لكأس الأأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 . وطلب الزمالك من مسئولو المنتخب الاوليمبى استمرار مصطفي محمد معهم استعدادًا لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالى المقرر اقامتها يوم 14 سبتمبر الجاري بالسنغال وهو ما رفضه غريب وتمسك بتواجد المهاجم مع الفراعنة ومن ثم الإنضمام مجدداً للزمالك عقب إنتهاء مباراة السعودية الثانية المقرر إقامتها باستاد بتروسبورت.

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