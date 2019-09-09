مرتضى منصور يكشف سر عدم صعود الشناوى لاستلام «ميدالية» وصيف الكأس

الموجز

هاجمت جماهير الزمالك المتواجده في ملعب برج العرب أمس أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز والقلعة البيضاء السابق بعد هدف يوسف أوباما بعد تمريرة سحرية من محمود عبدالرازق "شيكابالا" في الدقيقة 52 من عمر المباراة.

وتوج الزماك بلقب كأس مصر للمرة الـ27 فى تاريخه بعد فوزه على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين بالمباراة النهائية على ستاد برج العرب.

سر عدم صعود الشناوي

وكشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، سر عدم صعود أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز لاستلام ميدالية وصيف كأس مصر.

وهاجم رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك حارس مرمى بيراميدز وطالبه برد مقدم عقده الذى حصل عليه من النادى الأبيض قبل الرحيل.

أضحوكة المباراة

قال مرتضى منصور فى تصريحات تلفزيويونية :"فرحان في الشناوي كان أضحوكة نهائى الكأس و نصب علينا وخد 10 مليون ومشى، ربنا مش هيباركلك في الأموال".

فين الفلوس

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تابع رئيس الزمالك :"الوحيد اللي من بيراميدز مطلعش عشان ياخد ميدالية، هو الشناوى كنت هقوله فين الفلوس اللي أخذتها".

جلس مع الخطيب

وواصل:"الشناوي جلس مع الخطيب قبل مباراة الأهلي والزمالك التي خسرناها 3-0، وأعطى في تلك المباراة الكرة لوليد أزارو".

وأتم:"هناك قضاء سنحصل من خلاله على أموالنا، لنا 10 مليون جنيه عند الشناوي حق الزمالك وسنحصل عليهم".

ورحل الشناوي عن صفوف الزمالك بالانتقالات الصيفية الماضية إلى بيراميدز بعد ارتداءه قميص الأبيض لعدة سنوات.

ونجح الزمالك في حصد بطولة كأس مصر للمرة رقم 27 في تاريخه، وذلك عقب انتصاره على نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة، في نهائي البطولة الأعرق في تاريخ كرة القدم المصرية، في المواجهة التي جمعت الجانبين على ملعب "برج العرب".

أحرز أوباما وأشرف بن شرقي ثلاثية الزمالك في الدقائق 52، 64، و84 من عمر اللقاء

يذكر أن الزمالك تأهل لهذا الدور من البطولة عقب تخطية الاتحاد السكندري بهدف أبيض في الوقت الإضافي أمام الاتحاد بالدور نصف النهائي، فيما تأهل بيراميدز للنهائي عقب انتصاره على بتروجت بثنائية نظيفة في نصف النهائي.