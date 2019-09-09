رئيس رابطة "الليغا" يؤكد استحالة تعاقد برشلونة مع نيمار









اسماء السيد - أدلى خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني بدلوه في قضية عودة المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى نادي برشلونة بعد عامين قضاهما اللاعب في صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مؤكداً بقاءه في العاصمة الفرنسية حتى اعتزاله كرة القدم.

وأوضح تيباس لوسائل الاعلام على هامش حضوره لمنتدى "سوكريكس أوروبا" بالعاصمة البرتغالية لشبونة ، قائلاً :" نيمار سيعتزل اللعب مع باريس سان جيرمان لان انتقاله كان مهمة مستحيلة، وستبقى مستحيلة في أي فترة انتقالات قادمة".

وتابع تيباس حديثه قائلاً :"انتقال نيمار كان دليلاً على شذوذ في النظام الاقتصادي لكرة القدم الأوروبية ، لقد استنكرنا انتقاله من برشلونة الى باريس سان جيرمان ، لأنه كان من المستحيل رصد تلك المبالغ المالية الضخمة لشراء عقده ومنحه راتباً خيالياً صافياً من الضرائب".

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و انتقد تيباس عملية انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان التي تمت في صيف عام 2017 بعدما دفع الفرنسيون قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقده ، حيث قال :" هناك اندية تقوم بعملية انتقال خارج قواعد الانتقالات التي يحددها الاتحادان الأوروبي و الدولي بدفع تكاليف باهظة ، ولكن الآن يستحيل انتقاله ضمن قواعد سوق الانتقالات".

وكانت إدارة باريس سان جيرمان نجحت في الاحتفاظ بخدمات نيمار بعد رفضها جميع العروض التي تلقتها من برشلونة وغيره من الأندية ، غير مكترثة برغبة اللاعب في تغيير الأجواء بعد عجز عن التأقلم مع الأجواء الباريسية.

يشار الى أن تيباس يعتبر من اشد و أبرز المنتقدين لسياسة البذخ التي تتبعها أندية مثل باريس سان جيرمان و مانشستر سيتي في إبرام الصفقات ، حيث طالب اكثر من مرة بفتح تحقيقات مالية مع إدراتيهما، مع إبعادهما عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا لأنهما اخلّا بنظام المنافسة في سوق الانتقالات.