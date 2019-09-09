نادال يحبط مغامرة ميدفيديف ويتوج بطلًا لـ"أمريكا المفتوحة" للمرة الرابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك- (د ب أ):

توج لاعب التنس الإسباني رافاييل نادال المصنف الأول على العالم سابقًا بلقبه الرابع في بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) آخر بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم الحالي بفوزه على الروسي دانيال ميدفيديف في المباراة النهائية للبطولة مساء أمس الأحد.

وأحبط نادال المصنف الثاني للبطولة مغامرة منافسه الروسي دانيال ميديفيديف المصنف الخامس للبطولة وتغلب عليه 7 / 5 و6 / 3 و5 / 7 و4 / 6 و6 / 4 في المباراة النهائية للبطولة والتي استغرقت أربع ساعات و50 دقيقة.

واللقب هو التاسع عشر لنادال في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى خلال مسيرته الرياضية حتى الآن علما بأنه الثاني له في هذه البطولات بالموسم الحالي حيث سبق للاعب أن توج بلقب فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) في منتصف العام الحالي ليكون الثاني عشر له في رولان جاروس.

ودافع نادال المصنف الثاني عالميا بهذا الفوز عن هيبة الحرس القديم في عالم التنس حيث تغلب على النجم الشاب ميدفيديف أمام 24 ألف مشجع.

واقترب نادال خطوة جديدة من معادلة رصيد الألقاب التي أحرزها منافسه العنيد السويسري روجيه فيدرر المصنف الأول على العالم سابقا في البطولات الأربع الكبرى حيث أحرز فيدرر 20 لقبا في هذه البطولات.

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وتبدو الفرصة سانحة أمام نادال لمعادلة هذا الرقم في العام المقبل عندما يكون فيدرر في التاسعة والثلاثين من عمره.

وكان نادال أحرز ألقابه الثلاثة السابقة في فلاشينج ميدوز أعوام 2010 و2014 و2017 .

ومع فوزه بلقب فلاشينج ميدوز هذا العام ، أصبح هذا اللقب هو الثاني عشر على التوالي الذي يهيمن عليه الثلاثي نادال وفيدرر والصربي نوفاك ديوكوفيتش في البطولات الأربع الكبرى كما ارتفع رصيد الثلاثي مجتمعين في هذه البطولات إلى 55 لقبا.

وكان فيدرر خسر مباراته في دور الثمانية بالبطولة الحالية فيما انسحب ديوكوفيتش من نفس الدور للإصابة.

ورغم الهزيمة في المباراة النهائية ، أثبت ميدفيديف أن الجيل الجديد من محترفي التنس يقرع باب النجومية بقوة.

ويضم هذا الجيل إلى جانب ميدفيديف كلا من اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والألماني ألكسندر زفيريف وغيرهم.​