رياضة | هاشتاج شيكابالا يتصدر تويتر.. ومغردون: اه ياسمراني اللون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاشتاج شيكابالا يتصدر تويتر.. ومغردون: اه ياسمراني اللون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر هاشتاج "شيكابالا" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بعد تألقه اللافت للأنظار، وقيادته لفريقه الزماللك للتتويج بلقب كأس مصر لكرة القدم 2019، بعد التغلب على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية.



وقامت جماهير الزمالك بتدشين هاشتاك شيكابالا، وسط موجة كبيرة من الغزل والمدح في أداء الفهد الأسمر بالمبهر في المباراة، خاصة أنه كان صاحب الفضل في فك شفرات المباراة، عقب تمريرته المتقنة نحو يوسف أوباما الذي لم يتواني في ايداعها الشباك ببراعة.

هاشتاج شيكابالا على تويتر

ودشن جماهير الزمالك حملة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للقيام بمدح شيكابالا وتشجيعه على ما قدمه خلال المباراة، وتصدر اللاعب تويتر بعد تخطيه لحاجز 4 ألف تغريدة من جانب الجماهير، ومن المنتظر زيادته خلال الساعات القادمة نظرًا للجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب، حيث غرد أحد مستخدمي تويتر ويدعى "سناء": "شيكا ليس اسم انه اسلوب وفن"، وقال حساب آخر قائلاً: "اه ياسمراني اللون".

Advertisements

كما غرد حساب يدعى غادة: "قائد قلوب الزمالكاويه ، انت خلصت كل الكلام والله"، وقال شخص آخر من نشطاؤ تويتر: "ولسه بيجرى ويعاف،. ولسه عيونه بتسافر، ولسه قلبه لم يتعب من المشاوير.

وأضافت شروق عصام من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة: "شيكابالا قائد نادي الزمالك يعطي درساً لأجيال لم تولد في الحب و الانتماء يعطي درساً لكل من سقط انه يمكنه النهوض هو اللاعب الذي سأستمر في الحديث عنه طوال حياتي انت الافضل دائما و ابدا شكرا لاجل هذه الفرحة الذي ادخلتها علي قلوبنا شكرا ابن النادي البار".