رياضة | الزمالك يتمسك بإقامة السوبر في موعده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يتمسك بإقامة السوبر في موعده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تمسكه بإقامة السوبر المصري يوم ١٩ سبتمبر الجاري وعدم تأجيله .

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية بفضائية ""الحدث اليوم" عبر برنامج "الزمالك اليوم" إن هناك محاولات لتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة ليصبح يوم 20 من نفس الشهر.

Advertisements

وشدد رئيس النادي الأبيض على رفضه تأجيل المباراة، وتمسكه بإقامة اللقاء في الموعد المحدد.

وأوضح أن الزمالك تلقى خطابًا بإقامة المباراة يوم 19 وهو ما سيتم تنفيذه.

يذكر، أن اتحاد الكرة قد حدد إقامة مباراة السوبر المصرى يوم 19 الجارى قبل أن يطلب الأهلي تأجيله 24 ساعة بسبب ظروف الطيران بعد مواجهة بطل غينيا الاستوائية.