رياضة | كلاكيت ثالث مرة.. برج العرب "وش السعد" على الزمالك في كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلاكيت ثالث مرة.. برج العرب "وش السعد" على الزمالك في كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التتويج بلقب كأس مصر للمرة الـ27 في تاريخه، بعد تغلبه على الزمالك بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتوج بها الزمالك على ملعب برج العرب، حيث سبق له التتويج على هذا الملعب بأكثر من بطولة نرصدها لكم في السطور التالية:

برج العرب والزمالك في عام 2016

بدأ الزمالك أولى بطولاته في كأس مصر على ملعب برج العرب في موسم 2016، بعدما تغب على غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 3/1، وسجل للفارس الأبيص كلاً من باسم مرسي "هدفين"، ومصطفى فتحي، بينما أحرز هدف الأهلي الوحيد عبد الله السعيد من ضربة جزاء في الدقيقة 33.

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برج العرب والزمالك في عام 2018

واصل الزمالك بريقه على ملعب "برج العرب" عام 2018، بعد تغلبه الصعب على سموحة بركلات الرجيح بنتيجة 5-4، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق، حيث أحرز حسام حسن هدف سموحة الوحيد بينما تقمص الكونجولي كابونجو كاسونجو دور البطل والكونجولي كابونجو كاسونجو للزمالك، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما عام 2018، على ملعب "برج العرب".

برج العرب والزمالك في 2019

يبدو أن قصة برج العرب وش السعد على الزمالك ما رالت تدون سطورها في تاريخ بطولات الزمالك، وذلك بعدما نجح الفارس الأبيض في الحصول على لقبه الـ27 بالبطولة، بعدما حقق فوزًا ساحقًا على بيراميزد مساء الأحد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب برج العرب، وتقدم يوسف أوباما بالهدف الاول للزمالك بعد تمرية متقنة من شيكابالا، ليفتح الطريق أمام المغربي أشرف بن شرقي لتعزيز النتيجة بهدفين.