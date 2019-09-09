رياضة | مرتضى منصور: أعدت شيكابالا للحياة وهذا سر اختفاء الشناوي وقت تسلم الميداليات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور: أعدت شيكابالا للحياة وهذا سر اختفاء الشناوي وقت تسلم الميداليات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محمود عبد الرازق "شيكابالا" مثل أبناؤه وهو لاعب موهوب للغاية وساهم بقوة مع زملاؤه في تحقيق اللقب، وذلك عقب تتويج الفارس الأبيض بطلا لكأس مصر.

وقال في تصريحاته عبر قناة الحدث اليوم : "شيكابالا عبارة عن قطعة ألماس كانت في التُراب، وأزحت التراب عنها".

وأضاف "التراب كان قلة الثقة وأنا أزحت التراب عن شيكابالا ووعدته بأنه سيختتم مسيرته في الزمالك".

وأكمل حديثه قائلا: "شيكابالا أخبرني أثناء مراسم التتويج بالكأس بأنه سيظهر بشكل مختلف ويفي بوعده لي".

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وتألق شيكابالا في نهائي الكأس ونجح في صناعة الهدف الأول الذي اكتب بداية ثلاثية الزمالك.

وتطرق رئيس الزمالك للهجوم على أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، واصفا الأخير بـ"الأضحوكة".

وتابع رئيس الزمالك حديثه قائلا: "سعيد في الشناوي الذي ظهر كالأضحوكة أمام مصر كلها".

وأشار "الشناوي لم يرد حتى الآن مبلغ الـ 10 ملايين جنيه الذي حصل عليه بعد تجديده مع الزمالك وقبل رحيله لـ بيراميدز".

وأتم "الشناوي خجل الصعود لمنصة التتويج حتى لا أطالبه بإعادة الـ 10 ملايين جنيه".