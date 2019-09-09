رياضة | صحيفة إسبانية تكشف كواليس فشل رحيل نجم ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة إسبانية تكشف كواليس فشل رحيل نجم ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية كواليس فشل البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد في ضم الفرنسي رافائيل فاران نجم دفاع ريال مدريد أثناء قيادة المدرب البرتغالي للشياطين الحمر.

وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن فاران سطع نجمه مع مورينيو في ريال مدريد قبل أن يسير النجم الفرنسي في مسيرته المهنية، حيث خاض حوالي 300 مباراة مع الملكي في مختلف المسابقات منذ ذلك الحين.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن مورينيو وفور توليه تدريب مانشستر يونايتد في عام 2016 كان يرغب في التوقيع مع فاران خاصة وأن المدرب البرتغالي كان يرى في النجم الفرنسي لاعبا قادرا على القيام بنقلة نوعية في مستوى دفاعات الشياطين الحمر.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان تمكن من إقناع فاران بالاستمرار مع ريال مدريد وعدم الرحيل إلى مانشستر يونايتد.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مانشستر يونايتد ظل يبحث عن التعاقد مع مدافع جديد، حيث اتجه لضم إيريك بايلي من فياريال الإسباني على الرغم من أن النجم الإيفواري لم يحقق المستوى المميز داخل قلعة أولد ترافورد بسبب تعرضه لمجموعة من الإصابات المتتالية.



وألمحت الصحيفة الإسبانية أن مانشستر يونايتد تعاقد في الصيف المنصرم مع أغلى صفقة على صعيد خط الدفاع بانتدابه للإنجليزي هاري ماجواير من ليستر سيتي مقابل مبلغ مالي وصلت إلى 80 مليون جنيه إسترليني.