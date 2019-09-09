شكرا لقرائتكم منتخب ناشئات الطائرة يصطدم بالبرازيل اليوم فى الإسماعيلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى فى الثامنة مساء اليوم الأثنين، منتخب ناشئات الكرة الطائرة بقيادة مديره الفنى البرازيلى ماركو أنطونيو مع نظيره البرازيلى فى إطار ختام منافسات الدور الأول على صعيد المجموعة الأولى التى تستضيفها مدينة الإسماعيلية .

ويسعى منتخب ناشئات الطائرة إلى الفوز فى هذا اللقاء من أجل تحقيق مركز جيد فى المجموعة الأولى لتسهيل مهمة دور الـ 16 و الوصول للمنافسة مع الـ 8 منتخبات الكبار .

و شهد مشوار منتخب مصر فى هذه البطولة تحقيق الفوز على كلا من بورتريكو و الكاميرون بنتيجة 3 / 1 ، قبل أن يخسر أمام الصين 3 /0 فى لقاء قوى أول أمس السبت ، قبل أن يحصل على راحة من المباريات أمس الأحد .

و تشهد الجولة الختامية مواجهات قوية بين كلا من ، الأرجنتين مع تايلاند و روسيا مع رومانيا على صعيد المجموعة الثالثة و تركيا مع الكونغو و اليابان مع بلغاريا على صعيد المجموعة الرابعة و إيطاليا مع المكسيك و أمريكا مع كندا على صعيد المجموعة الثانية و بورتريكو مع الصين على صعيد المجموعة الأولى .

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وتجري البطولة بنفس نظام بطولة العالم للناشئين التى أقيمت مؤخرا فى تونس ، بنظام الدوري من دور واحد لكل مجموعة لترتيبها من الأول للخامس ثم تصعد الفرق الربعة الأولى لدور ال16 بحيث يلعب الول مع الرابع والثاني مع الثالث في هذا الدور الذي ترتبط فيه المجموعة الأولى بالثانية والثالثة بالرابعة.

وتصعد الفرق الفائزة لدور الثمانية الذي يقام بنظام خروج المهزوم حتى النهائي بينما تلعب باقي الفرق للترضية في باقي المراكز حتى السادس عشر.

وتلعب الفرق التي تحتل المركز الخامس في كل مجموعة على المراكز من 17 إلى 20 بنظام الدوري من دور واحد بين الفرق الأربعة.