توتر العلاقة بين ميسي ورئيس برشلونة بسبب فشل صفقة نيمار

اسماء السيد - كشف تقرير إعلامي بأن العلاقة بين جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني ومهاجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي قد عرفت توتراً في الآونة الأخيرة ، بعد فشل إدارة النادي في ضم المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال الانتقالات الصيفية .
وأكد برنامج "العارضة" الذي يبث على قناة "سير" الإسبانية بأن بارتوميو و ميسي كانا بعيدان عن بعضهما البعض خلال حفل إجراء عملية القرعة الخاصة بمسابقة دوري أبطال أوروبا ، بسبب فشل إدارة النادي في التعاقد مع المهاجم البرازيلي نيمار داسيلفا بعد عامين قضاهما في مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
وبحسب مصادر البرنامج ، فأن الرئيس بارتوميو حاول الابتعاد عن ميسي لتفادي إحراجه بالاستفسار عن موضوع التعاقد مع نيمار ، لأن ميسي كان من أكثر الراغبين بعودة اللاعب إلى برشلونة لإعادة الثلاثي الهجومي للفريق والذي كان يعرف باسم "ام اس ان " .
وكانت فترة الانتقالات الصيفية قد شهدت اتصالات بين نيمار و زملائه السابقين بالنادي الكتالوني ، حيث اطلعهم على كافة تفاصيل و اسرار المفاوضات التي جرت بين الاطراف الثلاثة (برشلونة و باريس سان جيرمان و وكلاءه )، و هو الامر الذي جعل ميسي و بقية اللاعبين على علم بتفاصيل المحادثات .
على صعيد متصل فإن تأثير فشل التعاقد مع نيمار لم يقتصر على ميسي وحده ، ولكن تعداه لغرف ملابس الفريق والجهاز الفني ، حيث يشعر الجميع بحالة إحباط بعدما عقدوا آمالاً كبيرة على المهاجم البرازيلي لتقديم الإضافة الفنية اللازمة للفريق ، خاصة في مباريات دوري أبطال أوروبا التي تعتبر هدفاً أساسياً للنادي بعد فشل متكرر على مدار اربعة مواسم.
وجاءت حالة الاحباط بعدما تأكد اللاعبون و المدرب بأن إدارة النادي لم تكن جادة في مساعيها للتعاقد مع نيمار ولم تبذل جهودا كافية لإنجاح الصفقة .
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