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نادال يتوج بطلا لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد فوز ماراثوني

الإثنين 9 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

فاز الإسبانى رفائيل نادال، بصعوبة على الروسى دانييل ميدفيديف الرائع بنتيجة 7-5 و6-3 و5-7 و4-6 و6-4، فى نهائى مثير، ليحصد لقبه الرابع فى بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، ويصبح على بعد لقب واحد من معادلة رقم غريمه روجر فيدرر القياسى فى البطولات الأربع الكبرى.



وفرض نادال، ملك الملاعب الرملية، هيمنته على ملاعب فلاشينج ميدوز الصلبة فى نيويورك على مدار الأسبوعين الماضيين، لكنه كان بحاجة إلى استخراج كل ما لديه للفوز على منافسه الروسى ليرفع رصيده إلى 19 لقبا فى البطولات الأربع الكبرى.

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وأصبح اللاعب الأعسر البالغ عمره 33 عاما، ثانى أكبر لاعب يحرز اللقب فى أمريكا المفتوحة فى عصر الاحتراف منذ الاسترالى كين روزوول، الذى كان بعمر 35 عاما عندما نال اللقب فى 1970.

وفى الوقت الذى نالت فيه أربع لاعبات مختلفات ألقاب البطولات الأربع الكبرى لهذا الموسم واصل نادال وفيدرر ونوفاك ديوكوفيتش سيطرتهم فى منافسات الرجال بعدما حصد "الثلاثى الكبير" آخر 12 لقبا بارزا.