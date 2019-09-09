شكرا لقرائتكم الزمالك يُعلق أفراح الكأس سريعا ويبدأ الاستعداد لموقعة دورى الأبطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق فريق الزمالك بقيادة الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفنى، ملف بطولة كأس مصر، بعد المواجهة الصعبة والمصيرية أمام بيراميدز التى جمعتهما أمس الأحد على استاد برج العرب، فى نهائى مسابقة الكأس، وسط حضور ما يقرب من 20 ألف متفرج، ليبدأ الفارس الأبيض وجهازه الفنى الاستعداد لخوض منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا.

حيث يبدأ الزمالك من اليوم الاستعداد لمواجهة جينيراسيون فوت بطل السنغال، يوم السبت المقبل الموافق 14 من الشهر الجارى، فى السنغال، ضمن منافسات مباراة الذهاب فى دور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا، على أن تكون مباراة العودة فى مصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من الشهر ذاته.

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وكان الزمالك تأهل لدور الـ 32 بعد الفوز الكبير على ديكاداها الصومالى بسباعية نظيفة فى مباراة الذهاب، ثم بسداسية دون رد، فى مباراة إياب دور الـ 64، ليتأهل إلى دور الـ 32 من البطولة الأفريقية بالفوز فى مجموع المباراتين 13 / 0، كما تأهل فريق جينيراسيون فوت السنغالى إلى هذا الدور بعد هزيمته فى مباراة الذهاب من فريق اويلرز الليبيرى بهدف دون رد، قبل أن يفوز فى مباراة العودة بثلاثة أهداف دون رد، وشارك فريق جينيراسيون فوت فى هذه النسخة من دورى أبطال أفريقيا بعد حصده لقب الدورى السنغالى موسم 2018 – 2019، برصيد 51 نقطة، حققها من الفوز فى 13 مباراة والتعادل فى 12 لقاء والهزيمة فى مواجهة وحيدة، فيما سجل لاعبوه 43 هدفًا واستقبلت شباكهم 18.