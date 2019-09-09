شكرا لقرائتكم المنتخب الأولمبى يختتم تحضيراته اليوم لمواجهة السعودية المكررة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يخوض منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقى غريب تدريبه الأخير فى السادسة والنصف مساء اليوم باستاد بتروسبوت من أجل مواجهة السعودية ودياً غدا فى إطار إعداد الفراعنة لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري.
واستقر الجهاز الفني على منح بعض اللاعبين ممن شاركو فى ودية السعودية الاولي راحة من الودية الثانية و منح الفرصة لوجوه أخري مثل ناصر منسي ومصطفي محمد فى حالة جاهزيتهما إلى جانب إراحة عمر رضوان حارس المرمى والدفع بمحمد صبحي أو عمر صلاح أساسيان فى الودية الثانية.
تضم قائمة منتخب مصر 26 لاعبا هم رباعي حراس المرمى عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفى شوبير ، و فى خط الدفاع: أسامة جلال، محمود برعي، محمد عبد السلام، محمود صابر "الجزار"، أحمد رمضان "بيكهام"، و الوسط محمد صادق، أحمد أبو الفتوح، أحمد أيمن، أحمد سعيد، أكرم توفيق، محمد غنام و إمام عاشور، ناصر ماهر، عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، أحمد حمدي، رمضان صبحي و فى الهجوم صلاح محسن، مصطفى محمد، أحمد ياسر ريان، ناصر منسي، عمر مرموش .
كانت هذه تفاصيل خبر المنتخب الأولمبى يختتم تحضيراته اليوم لمواجهة السعودية المكررة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.