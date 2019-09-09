شكرا لقرائتكم المنتخب الأولمبى يختتم تحضيراته اليوم لمواجهة السعودية المكررة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقى غريب تدريبه الأخير فى السادسة والنصف مساء اليوم باستاد بتروسبوت من أجل مواجهة السعودية ودياً غدا فى إطار إعداد الفراعنة لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري.

واستقر الجهاز الفني على منح بعض اللاعبين ممن شاركو فى ودية السعودية الاولي راحة من الودية الثانية و منح الفرصة لوجوه أخري مثل ناصر منسي ومصطفي محمد فى حالة جاهزيتهما إلى جانب إراحة عمر رضوان حارس المرمى والدفع بمحمد صبحي أو عمر صلاح أساسيان فى الودية الثانية.