شكرا لقرائتكم الغردقة تحتضن بطولة العالم للتايكوندو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم إقامة بطولة العالم الشاطئية، والتى تقام فى الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر، بمحافظة الغردقة. وأقام الاتحاد تجارب و تصفيات للاعبى منتخب البومزا، للاستقرار على المنتخب المقرر مشاركته فى البطولة . Advertisements وحضر التجارب رئيس الاتحاد وأحمد سلطان عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال المدير التنفيذى، ومدربى المنتخبات الوطنية . يذكر أن التايكوندو حقق 11 ميدالية متنوعة بمنافسات دورة الالعاب الافريقية التى أقيمت بالمغرب، مقسمة إلى ذهبيتان، و 8 فضيات، و برونزية .

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