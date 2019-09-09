شكرا لقرائتكم الشرق للتأمين يختبر قدرات الإسماعيلى قبل مواجهة البطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فى تمام الخامسة عصر اليوم الاثنين فريق الاسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج مباراة ودية مع نظيره الشرق للتأمين على ستاد الاسماعيلية فى أخر وديات الدراويش استعداداً لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى والمقرر لها الجمعة المقبلة فى دور الـ 32 للبطولة العربية . وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد العربى لكرة القدم ، إدارة مباراة الاسماعيلى وأهلى بنى غازى الليبى للمغربى رضوان جيد . وأوقعت القرعة الإسماعيلى فى مواجهة مع أهلى بنى غازى بطل ليبيا ضمن منافسات دور الــ32 حيث يحتضن ملعب الإسماعيلية لقاء الذهاب فيما لم يتضح حتى الأن بشكل رسمى ملعب لقاء الإياب.

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