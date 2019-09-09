شكرا لقرائتكم جماهير ملقا تطالب عبدالله آل ثاني بالرحيل لـ"سوء التدبير" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عبرت جماهير ملقا المنتمي للدوري الدرجة الثانية الإسباني، عن غضبها ضد المالك القطري عبد الله آل ثاني والذي بدأ مع الفريق منذ عام 2010، إذ بات يواجه انتقادات لاذعة سواء من الجماهير أو لاعبين قدامى بالنادي الأندلسي.

ويعيش ملقا فوضى كبيرة في السنوات الأخيرة، ففي الموسم الماضي مر 3 مدربين على الفريق، إذ تدخل رجل الأعمال القطري في الأمور الفنية ما سبب استقالة المدير الرياضي ماريو هوسيوس.

واستمرت مشاكل عبد الله الثاني في ملقا بدعوى قضائية رفعتها شركة "بلو باي" طالبت فيها بمبلغ 49% من أسهم النادي وكسبت رهانها في جلسة بالمحكمة في شهر يوليو الماض حيث تبين أن المالك قام بإنشاء شركة وهمية لشراء أسهم "بلو باي"بطريقة غير شرعية.

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ولم يتمكن ملقا من ضم لاعبين في الصيف الحالي رغم توقيعه معهم، إذ جعلت المشاكل المالية رابطة أندية الدوري الإسباني ترفض منح الموافقة، فبعد تقديم الياباني أوكازاكي وبيع المئات من قمصانه تم رفض صفقته من الليغا.

وأظهرت تصريحات فرناندو سانز مالك النادي السابق في الأيام الأخيرة، قلقه للحالة الاقتصادية التي يمر بها النادي ودقت جرس الإنذار خصوصا أن الموسم الماضي قامت رابطة أندية الدوري الإسباني بمعاقبة نادي ريوس المنتمي للدرجة الثانية بالاستبعاد من المسابقة بسبب مشاكل مادية.

وشهدت مباراة ملقا أمام ألميريا على ملعب "لا روزاليدا" يوم السبت في الجولة الرابعة من دوري الدرجة الثانية، قبل انطلاقها احتجاجا خارج الملعب، إذ طالبت آلاف الجماهير الأندلسية رحيل القطري عبر هتافات و لافتات.