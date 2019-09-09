خالد الغندور بعد فوز الزمالك بكأس مصر: تطبيلنا جاب نتيجة

أعرب الكابتن خالد الغندور، عن سعادته الغامرة بعد فوز نادي الزمالك ببطولة كأس مصر بعد فوزه على بيراميدز بثلاثية نظيفة، قائلًا: "الحمد لله تطبيلنا جاب نتيجة.. وما زال القادم أفضل وأفضل".
ولفت إلى أن فريق برنامج "الزمالك اليوم" بقيادته وزميله أحمد جمال تحمل الكثير، بسبب نقده وحبه للنادي ومجلس الإدارة، مضيفًا: "البعض كان بيتريق علينا ويعتبرنا ناس بتطبل.. الحمد للهتطبيلنا جاب نتيجة أن الزمالك بيفوز ببطولة مهمة".
وأشار خلال حديثه بقناة "الحدث اليوم"، إلى أن نادي الزمالك اليوم يستعيد وبقوة مدرسة الفن واللعب والهندسة، مهنئًا مجلس الإدارة ورئيس النادي مرتضى منصور واللاعبين والجهاز الفني والجماهير بالفوز بكأس مصر.
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