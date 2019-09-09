ميتشو: جماهير الزمالك سبب رئيسي في الفوز بالكأس

عبّر ميتشو، المدير الفني للزمالك، عن سعادته بتحقيق أول بطولة مع القلعة البيضاء بعد الفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد في نهائي كأس مصر في المباراة التي جمعت

بين الفريقين على ملعب برج العرب بحضور 20 ألف مشجع.

وقال ميتشو، في تصريحات عقب نهاية المباراة: إن التتويج بالكأس نتيجة

عمل شاق تواصل ثلاثة أسابيع تكلل بحصد بطولة الكأس اليوم على حساب بيراميدز، وسعيد بكوني جزء من نجاح الزمالك".

واختتم: "مشجعو الزمالك هم القوة الضاربة بالفريق مضيفا: أغلقت مباراة اليوم وأفكر في مباراة بطل السنغال في دوري أبطال أفريقيا".