رياضة | بعد تتويج الماتادور.. تعرف على عدد بطولات فيدرر ونادال وجوكوفيتش في جراند سلام

فاز اللاعب الإسباني رافائيل نادال ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس لموسم 2019، وذلك عقب الفوز على الروسي دانيل ميدفيديف بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين في المباراة النهائية بين اللاعبين.

وأصبح نادال يمتلك 19 لقبا في بطولات الجراند سلام، ليقلص الفارق مع السويسري روجر فيدرر إلى لقب وحيد حيث يحتل فيدرر صدارة تلك القائمة برصيد 20 لقب، ويوسع الفارق مع الصربي جوكوفيتش صاحب ال16 لقبا.

حيث توج نادال ب12 لقب في بطولة رولان جاروس، حيث يعد اللاعب الأفضل في التاريخ بالملاعب الترابية، ونجح في التتويج بأربع بطولات لأمريكا المفتوحة، وفاز بلقبين ويميلدون وبطولة واحدة في أستراليا.

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بينما يعد روجر فيدرر صاحب الرقم القياسي في بطولات الجراند سلام عبر تاريخ الكرة الصفراء، ويملك 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، حيث فاز بست بطولات أستراليا المفتوحة، وفاز بلقب وحيد في الرولان جاروس، و8 بطولات في ويمبلدون وهو اللاعب الأبرز في تلك البطولة، بينما توج بخمسة ألقاب لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

ويعد الصربي جوكوفيتش في المرتبة الثالثة في قائمة الاكثر فوزا ببطولات الجراند سلام برصيد 16 لقبا، حيث فاز بسبعة ألقاب في بطولة استراليا المفتوحة، وثلاث بطولات في امريكا المفتوحة، ولقب وحيد في الرولان جاروس، ونجح في التتويج ببطولة ويمبلدون لأربع مرات في تاريخه

وتعرض جوكوفيتش للإصابة خلال بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، وأعلن اللاعب الصربي عن انتهاء موسمه الحالي وعدم مشاركته في البطولات المقبلة هذا الموسم.