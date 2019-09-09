رياضة | بوجبا يتلقى ضربة موجعة من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوجبا يتلقى ضربة موجعة من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة آس الإسبانية، بأن فرص إنضمام الدولي الفرنسي، بول بوجبا، إلى صفوف نادي ريال مدريد قد قلت بشكل ملحوظ للغاية، وذلك بعدما شعر النادي الإسباني، أن مانشستر يونايتد لن يفرط بسهولة في لاعب وقائد خط وسط ميدانه، ولذا فإن ريال مدريد قد قرر بأن لا يدخل في مفاوضات طويلة مع مانشستر يونايتد للحصول على بول بوجبا، وقرر الذهاب نحو لاعب آخر يمكن الحصول عليه بدون عناء.

اللاعب الذي حدده ريال مدريد، هو الدنماركي كريستيان إريكسن، والذي يلعب لصفوف نادي توتنهام الإنجليزي، ولكن عقد اللاعب مع السبيرز ينتهي بنهاية الصيف المقبل، وهو ما يجعله قادر على فتح مفاوضات مع أي نادي آخر في شهر يناير، والتوقيع لمصلحة فريقه الجديد كذلك من شهر يناير، دون أن يحصل النادي اللندني على أي مقابل مادي جراء ذلك.

وبحسب ما ذكرته بعض التقارير الإعلامية في إنجلترا، فإن إريكسن لا يطمح في الإستمرار في صفوف نادي توتنهام بعد نهاية عقده، واللاعب لديه رغبة كبيرة في اللعب في إسبانيا وبالتحديد في ريال مدريد، وإهتمام النادي الملكي بخدماته يعني بالضرورة أن إريكسن سيكون متواجد في ملعب سنتياجو برنابيو مع إنطلاق الموسم الجديد.

يذكر أن إريكسن كان قد دخل في مفاوضات مع إدارة ريال مدريد في الصيف الماضي، ولكن نادي توتنهام قد وضع بعض الشروط المالية الصعبة من أجل التنازل عن خدمات لاعب خط الوسط الدنماركي، وهو ما جعله بيريز ينسحب من الصفقة ويحاول ضم الفرنسي بول بوجبا، ولكنه قد إصطدم كذلك برغبة مانشستر يونايتد في الحصول على نحو 160 مليون يورو للموفقة على رحيل بوجبا إلى ريال مدريد.