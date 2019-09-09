رياضة | شيكابالا صراع تحول إلى قصة عشق مع أوباما في كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيكابالا صراع تحول إلى قصة عشق مع أوباما في كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ساهم محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تتويج فريقه بلقب كأس مصر للمرة الـ27 في تاريخه، بعد تغلب الفارس الأبيض على بيراميدز بنتيجة 3/0، في المباراة التي جمعت بينهما في الثامنة مساء اليوم على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية.

وقام شيكابالا بصناعة الهدف الأول ليوسف أوباما في مباراة اليوم ليحول صراع المنافسة بينهما إلى قصة عشق يرصعها التتويج بكأس مصر، نرصدها لكم في السطور التالية:

صراع شيكابالا وأوباما

Advertisements

شهدت مباراة الزمالك والاتحاد السكندري صراعًا كبيرًا من نوع خاص بين شيكابالا وأوباما، بعدما كان الأخير يلعب ضمن صفوف زعيم الثغر على سبيل الإعارة، ليحرز الهدف الأول في شباك الزمالك في الدقيقة 35 من زمن المباراة، قبل أن يتمكن شيكابالا من إدراك التعادل للقلعة البيضاء في الدقيقة 63 من زمن اللقاء، قبل أن يخطف باسم مرسي هدف الفوز للفارس الأبيض في الدقيقة 75، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر لعام 2016.

صراع شكابالا وأوباما يتحول إلى قصة عشق تزينها البطولات

وسرعان ما تحول الصراع إلى صداقة بين نجمي نادي الزمالك، بعدما عاد أوباما من إعارته وأثبت جدارته بحجز مكان أساسي في الموسم الماضي، كما عاد شيكابالا في الموسم الجديد إلى بيته القديم الزمالك، ليكون الثناء قصة صداقة بينهما تمكنت من أرعاب الخصوم، حتى قاما بتتويجها مساء الأحد ببطولة كأس مصر، بعدما افتتح أوباما أهداف المباراة بأسيست رائع من شيكابالا، ليفك به طلاسم المباراة ويفتح الطريق للنجم المغربي أشرف بين شرقي لتعزيز النتيجة بهدفين آخرين.