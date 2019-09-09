رياضة | بعد تعرضه لإصابة جديدة.. أومتيتي يوجه رسالة عاطفية لجماهير برشلونة 

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تعرضه لإصابة جديدة.. أومتيتي يوجه رسالة عاطفية لجماهير برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال لاعب نادي برشلونة، ومدافع منتخب فرنسا، صامويل أومتيتي، أنه يشعر بإحباط كبير بسبب تعرضه للإصابة مجددًا، مؤكدًا أنه سيحارب من أجل العودة إلى التدريبات والملاعب في أقرب وقت ممكن من أجل مساعدة فريقه نادي برشلونة في تحقيق نتائج إيجابية في هذا الموسم.

المدافع الفرنسي كان قد تعرض للإصابة خلال تدريبات الديوك الفرنسية، قبل لقاء ألبانيا الأخيرة، وبالفعل قد تسببت هذه الإصابة في إبعاد أومتيتي عن مباراة المنتخب، وشارك الثنائي لينجيه مدافع برشلونة، ورافائيل فاران مدافع ريال مدريد في مركز قلب الدفاع بالنسبة للمنتخب الفرنسي في تلك المباراة.

وتحدث، صامويل أومتيتي لوسائل الإعلام للحديث حول وضعه الحالي في نادي برشلونة، وقال: "ما حدث في الصيف الماضي، جعلني أضّحك كثيرًا، بالنسبة لي كان أمر مثير للسخرية للغاية ، تارةً وضعوني في صفقة إنتقال نيمار من باريس سن جيرمان، وتارةً أخرى قالوا لي سأذهب الى الدوري الإنجليزي، وبالتحديد إلى أرسنال، ولكن في نهاية الأمر أود أن أؤكد للجميع إني ملّتزم بعقدي مع فريقي ، ولم يخّبرني وكيل أعمالي بشيء من هذا الهراء على الإطلاق".

وأكمل المدافع الفرنسي، ليؤكد على رغبته الكبيرة في أن يقدم الإضافة لناديه برشلونة في الموسم الحالي، وذلك بعدما يتعافى من الإصابة التي لحقت به قبل مباراة فرنسا وألبانيا، ويصبح جاهزًا لخوض المباريات من جديد.

وتحدث المدافع الفرنسي عن رأيه في الإصابات المتكررة، التي تحدث له في الفترة الأخيرة، وقال: "في بطولة كأس العالم الماضية، قد خاطرت على ركبتي، وكان لدي إصرار كبير على إستكمال البطولة حتى النهاية، وهذا ما حدث، ولكني غير نادم على ذلك، أنا الآن بطل العالم، وتاريخ يضم بطولة هي الأكبر في كرة القدم، في الحياة تحدث مثل هذه الأمور، ويجب عليك أن تتخذ وقتها قرارات مصيرية، وهذا ما فعلته".