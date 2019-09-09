رياضة | مثلث الرعب الجديد يظهر مع برشلونة لأول مرة في هذا الموعد 

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مثلث الرعب الجديد يظهر مع برشلونة لأول مرة في هذا الموعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة موندو دبيورتيفو، بأن ثلاثي نادي برشلونة الهجومي الجديد، ليونيل ميسي، ولويس سواريز، والوافد الجديد، أنطوان جريزمان، سوف يظهروا سويًا للمرة الأولى مع نادي برشلونة في مباراة فالنسيا المقبلة، والتي تقام يوم السبت الموافق 14 سبتمبر، ضمن بطولات الجولة الرابعة في بطولة الدوري الإسباني لهذا الموسم.

الصحف الكتالونية، قالت أن ميسي وسواريز في المراحل النهائية من التعافي من الإصابة ومن المتوقع بأن يتواجد هذا الثنائي في مباراة فالنسيا المقبلة، وهو ما يجعل ثلاثي برشلونة الجديد قد يضرب موعد مع الظهور الأول أمام الجماهير في ملعب الكامب نو المقبلة أمام الخفافيش.

يذكر أن ليونيل ميسي كان قد تعرض للإصابة قبل بداية هذا الموسم، ولم يشارك في أي مباراة رفقة البلوجرانا في بطولة الدوري حتى الآن، وهو الأمر نفسه بالنسبة لزميله المهاجم الأوروجوياني، لويس سواريز، وهو الأمر الذي أثر بشكل واضح على نتائج برشلونة في بطولة الدوري هذا الموسم.

الجدير بالذكر، أن برشلونة قد خاض ثلاث مباريات منذ بداية الموسم في إسبانيا، خسر المباراة الأولى أمام نادي إتليتك بلباو بهدف نظيف، وبعدها فاز برشلونة في المباراة الثانية على حساب ريال بيتيس في إنتصار عريض 5-2، وفي اللقاء الثالث تعادل برشلونة مع نادي أوساسونا بهدفين لكل فريق، ليجمع برشلونة 4 نقاط فقط منذ بداية الموسم، ويصبح الفريق الكتالوني في المركز الثامن في جدول ترتيب البطولة الإسبانية، وبفارق 5 نقاط كاملة عن المتصدر إتليتكو مدريد والذي تحصل على العلامة الكامة في مباريات هذا الموسم حتى الآن.