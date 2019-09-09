رياضة | ريال مدريد يخطط لخطف نجم أياكس في الصيف المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يخطط لخطف نجم أياكس في الصيف المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة آس الإسبانية، بأن نادي ريال مدريد لديه خطة واضحة من أجل التعاقد مع نجم أياكس ولاعب خط وسط منتخب هولندا، في الصيف المقبل، وذلك بعدما تأكد ريال مدريد، بأن ضم نجم خط وسط مانشستر يونايتد، بول بوجبا، قد أصبح أمر في غاية الصعوبة، لذا فقد قرر ريال مدريد الذهاب نحو الخيار الثاني في هذا المركز.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى كون الخيار الثاني بالنسبة للنادي المدريدي، هو فان دي بيك، والذي يعد واحد من صفوة لاعبي خط الوسط في العالم في الفترة الأخيرة، ولكن رغم ذلك لا يوجد إهتمام كبير به من جانب الأندية الكبرى، وربما هذا بسبب قناعتهم بغدم وجود أي نية لدى إدارة أياكس للتفريط في فان دي بيك، بعدما فرطت في زميله في خط الوسط، فرانك دي يونج في الصيف الماضي لصالح برشلونة.

وبحسب تصريحات بعض المسؤولين في أياكس أمستردام، فإن النادي قد رفض رحيل الثنائي، الهولندي فان دي بيك، والمغربي حكيم زياش، وذلك بسبب رغبة النادي في الحفاظ على مشروع الفريق، وعدم إنهيار خاصة بعد بيع فرانك دي يونج لبرشلونة، وماتياس دي ليحت لمصلحة نادي يوفنتوس الإيطالي.

ولكن، صحيفة آس، تؤكد بأن ريال مدريد سيحاول ضم دي بيك في الصيف القادم، وقد يدفع النادي الإسباني نحو 60 مليون يورو لإقناع الإدارة الهولندية بالتنازل عن خدمات اللاعب في الميركاتو المقبل.