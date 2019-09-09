رياضة | ليفربول يقترب من تجديد عقد نجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يقترب من تجديد عقد نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن فيرجيل فان دايك نجم دفاع ليفربول يقترب من تجديد عقده مع الفريق من أجل مواصلة مسيرة نجاحه التي بدأها معه في يناير قبل الماضي.

وأكدت صحيفة ميرور البريطانية أن ليفربول يخطط لتمديد عقد فان دايك الذي ينتهي بعد 4 مواسم لموسمين آخرين بالإضافة إلى زيادة راتبه إلى 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا بدلًا من 125 ألف إسترليني.

Advertisements



وذكرت الصحيفة البريطانية أن فان دايك وافق بالفعل على تلك الخطوة.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن فان دايك ساهم في تأهل الحمر لنهائي دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين متتاليين وفاز بلقب النسخة الأخيرة من البطولة كما فاز أيضًا بلقب السوبر الأوروبي.



كما فاز النجم الهولندي بلقب أفضل لاعب في أوروبا لعام 2019 بعد منافسة شرسة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة ومرشح بقوة للفوز بجائزة أفضل لاغب في العالم في الثالث والعشرين من سبتمبر الحالي.