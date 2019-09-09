شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : شيكابالا "حتة" ألماظ نفضت عنها التراب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن شيكابالا قائد الفريق الأبيض يعد بمثابة ألماظا نظرا للموهبة الكبيرة التى يتمتع بها. أضاف مرتضى منصور فى تصريحات تلفزيونية :" شيكابالا حتة ألماظ كان عليها تراب، أنا طلعتها ومسحت عنه الغبار، وعدته وأوفيت واستطعت أن أجعله يستعيد ثقته فى نفسه". توج الزماك بلقب كأس مصر للمرة الـ27 في تاريخه بعد فوزه على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين بالمباراة النهائية على ستاد برج العرب..

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