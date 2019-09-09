شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : الأهلاوية فرحانين عشان خدنا بتارهم من بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن جمهور الأهلى سعيدا لأن الفريق الأبيض أخذ بثأرهم من خسارة بيراميدز. قال مرتضى منصور فى تصريحات تلفزيويونية :" الأهلاوية فرحانين أن الزمالك كسب عشان خدنا بتارهم من بيراميدز". توج الزماك بلقب كأس مصر للمرة الـ27 في تاريخه بعد فوزه على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين بالمباراة النهائية على ستاد برج العرب..

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