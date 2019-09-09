شكرا لقرائتكم انطلاق بطولة العالم للملاكمة بمشاركة 4 فراعنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم الأثتين، منافسات بطولة العالم للملاكمة المقامة فى روسيا والتى يشارك فيها من مصر 4 لاعبين فى عدد من الأوزان المختلفة .

وتشارك مصر فى هذه البطولة بكل من، يسرى رزق فى وزن + 91 كجم ومحمد هيكل فى وزن 69 كجم و ويوسف كرار فى وزن 91 كجم وعبد الرحمن عرابى فى وزن 81 كجم .