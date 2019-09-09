شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : الشناوى نصب علينا فى 10 مليون جنيه وخاف يطلع ياخد الميدالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل هاجم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز وطالبه برد مقدم عقده الذى حصل عليه من النادى الأبيض قبل الرحيل.
قال مرتضى منصور فى تصريحات تلفزيويونية :" فرحان في الشناوي كان أضحوكة نهائى الكأس و نصب علينا وخد 10 مليون ومشى، ربنا مش هيباركلك في الأموال".
تابع رئيس الزمالك :" ، الوحيد اللي من بيراميدز مطلعش عشان ياخد ميدالية، هو الشناوى كنت هقوله فين الفلوس اللي أخذتها".
توج الزماك بلقب كأس مصر للمرة الـ27 في تاريخه بعد فوزه على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين بالمباراة النهائية على ستاد برج العرب..
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