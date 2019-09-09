المقاولون العرب يبدأ خطة الاعداد للموسم الجديد...

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جدة - عمرو شويل يستأنف فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس مدرب ذئاب الجبل، تدريباته اليوم الأحد بالجبل الأخضر، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة بعد العودة من كرواتيا حيث أقيمت المرحلة الثالثة في إعداد ذئاب الجبل للموسم الجديد.
ومن المرتقب أن يخوض فريق المقاولون عدة مباريات ودية مع فرق مصرية قبل انطلاق الموسم الجديد للاطمئنام على جاهزية الفريق بصورة كاملة خاصة بعد انضمام الصفقات الجديدة التي لم تلحق بالمعسكر.
وكان المقاولون بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق قد خاض ثلاث مباريات ودية خلال معسكر كرواتيا، حيث تعادل ذئاب الجب سلبيا في المباراة الأولى أمام القادسية الكويتي، واكتسح المقاولون شباك أرجيتزا السلوفيني برباعية نظيفة في المباراة الثانية، فيما تعادل المقاولون في المباراة الثالثة سلبيا أمام لكوموتيف الكرواتي.
من جانبه أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس ادارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، على المكاسب العديدة التي حققها ذئاب الجبل خلال المعسكر الثالث في اعداد المقاولون للموسم الجديد.
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