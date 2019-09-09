شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى منصور : الزمالك خسر الدورى بفعل فاعل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك إن الفريق الأبيص خسر الدورى الموسم الماضى بفعل فاعل.

أضاف أحمد مرتضى منصور فى تصريحات تلفزيونية :" خسرنا الدوري بفعل فاعل، الأداء الأفضل كان للزمالك وبيراميدز، الأهلي لعب مباريات الدور الأول بصفقات الدور الثاني".

Advertisements

تابع :" الزمالك أفضل فريق في الدوري لو كانت الأمور ماشية بطبيعتها:" موضحا :" هو ده نادي الزمالك، مكسب بأداء فني، ميتشو انسجم مع الزمالك".

توج الزماك بلقب كأس مصر للمرة الـ27 في تاريخه بعد فوزه على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين بالمباراة النهائية على ستاد برج العرب..