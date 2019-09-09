الفيفا يغرم الأهلي المصري مليون دولار

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كشفت صحف مصرية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أصدر قرارا بتغريم النادي الأهلي نحو مليون دولار، وذلك لعدم سداده مستحقات اللاعب البرازيلي هندريك هيلمك.
وبحسب صحيفة "الجمهورية"، فإن الفيفا أرسل خطابا إلى الأهلي المصري، مؤكدا فرض غرامة مالية تقدر بـ990 ألف دولار على النادي، ليتخذ النادي بدوره إجراءات رسمية.
وأرسل مسؤولو القلعة الحمراء خطاب الفيفا إلى اللجنة القانونية المختصة من أجل الاستئناف على القرار المتعلق بمستحقات اللاعب البرازيلي.
وتعود أزمة هندريك إلى عام 2015، عندما انضم اللاعب إلى النادي في يناير لكنه سرعان ما رحل بسبب عدم مشاركته، وطالب بالحصول على مستحقاته المالية.
ووقتها، تقدم الأهلي بشكوى لاتحاد الكرة الدولي ضد ما قال إنه "انقطاع عن الحضور" من جانب هيندريك.
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