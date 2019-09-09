شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مليونا لقيد «كويلار» في الزعيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999

نفى مصدر هلالي لـ "الخليج 365" نقل مواجهة الإياب من ملعب جامعة الملك سعود «محيط الرعب»، إلى استاد الملك فهد الدولي، والتي تجمع الهلال بشقيقه الاتحاد في دور الثمانية من دوري أبطال آسيا، المقررة يوم الثلاثاء الموافق 17 من الشهر الجاري، مؤكدا أن المواجهة ستقام في «محيط الرعب» وبنفس التوقيت.

على صعيدٍ آخر تنتظر الإدارة الهلالية وصول بطاقة اللاعب الكولومبي جوستافو كويلارالدولية ليتم قيده في كشوفات النادي، ‏يذكر أن إدارة الهلال حولت مبلغ خمسة ملايين يورو أي ما يعادل أكثر من 20 مليونا، لحساب نادي فلامنجو البرازيلي، وهي عبارة عن الدفعة الأولى من قيمة العقد. وفي شأنٍ آخر تم طرح طقم ‫الهلال (الفئة الأولى ـ فئة المباريات) عصر أمس في «تطبيق جاهز». وميدانياً يعاود الفريق تدريباته الاعتيادية مساء اليوم (الإثنين) بعد أن منح المدرب رازفان لاعبي الفريق راحة ليوم أمس، في حين واصل الرباعي (غوميز، جيوفينكو، إدواردو، عمر خربين) تدريباتهم مساء أمس بالنادي.

من جانبٍ آخر تقرر أن يلتحق اللاعب عبدالله عطيف بتدريبات الفريق الجماعية نهاية هذا الأسبوع وبهذا أصبحت مشاركته أمام الاتحاد في مباراة الإياب واردة.