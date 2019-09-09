شكرا لقرائتكم خبر عن 196 صفقة أبرمتها الأندية في «الصيفية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أُغلق سوق الانتقالات الصيفية للأندية السعودية قبل تسعة أيام وسط نشاط معتاد للأندية في السوق وتغييرات مستمرة للعناصر المحلية والأجنبية كما هي العادة، حيث وصل عدد الصفقات الأجنبية المُبرمة في السوق الصيفية إلى (196 لاعباً) توزعوا ما بين (16 نادياً)..

وجاء نادي ضمك (الوافد حديثاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) كأكثر الأندية إبراماً للصفقات بعدد 23 صفقة بينهم 17 لاعبا محلياً و5 لاعبين أجانب، يليه الحزم بعدد 19 صفقة محلية وأجنبية، فيما كان أقل الأندية تسجيلا نادي النصر بصفقتين كانت جميعها محلية.

و كان نادي أبها الأعلى تسجيلا للاعبين الأجانب بعدد 7 صفقات، وجاءت الصفقات كالتالي:

الأهلي

الأجانب:

إيرفين زوكانوفيتش (مدافع) بوسني

لوكاس ليما (ظهير أيسر) برازيلي

الفيس ساريتش (محور) بوسني

يوسف بلايلي (جناح أيمن وصانع لعب)

دانييل ألكسيتش (لاعب وسط تم تحويله لاعب استثمار) صربي

المحليون:

محمد خبراني (مدافع)

خالد البركة (ظهير أيسر)

يزيد البكر (ظهير أيمن)

محمد المجحد (محور)

سلطان مندش (جناح ووسط)

الاتحاد:

الأجانب:إيميليانو فيتشيو (محور) أرجنتينيلويس خيمينيز (وسط) تشيلي

المحليون:

عبدالمحسن فلاتة (مدافع)

حمدان الشمراني (مدافع)

عبدالإله المالكي (محور)

عبدالرحمن العبود (وسط)

هارون كمارا (مهاجم)

الهلال

الأجانب:

جانغ هيون سو (مدافع) كوري جنوبي

أندري كاريلو (جناح) بيروفيا

جوستافو كويلار (محور) كولومبي

المحليون:

أمير كردي (ظهير أيمن)

صالح الشهري (مهاجم)

التعاون

لم يبرم أي صفقة أجنبية

وكانت تعاقداته محلية كما يلي:

أحمد عسيري (مدافع)

ياسين برناوي (ظهير أيمن)

محمد الشنقيطي (ظهير أيسر)

فهد الرشيدي (جناح)

النصر

لم يبرم أي صفقة أجنبية

فيما أبرم صفقتين محليتين هما:

عبدالفتاح آدم (مهاجم)

مختار علي (صانع لعب)

الاتفاق

الأجانب:

سيدريك يامبيري (مدافع) أفريقيا الوسطى

أسامة حدادي (ظهير أيسر) تونس

روجيريو كوتينيو (جناح) برازيلي

نعيم السليتي (جناح ووسط) تونسي

سليمان دوكارا (مهاجم) سنغال

المحليون:

عبدالله الخطيب (محور)

ماجد النجراني(محور)

هشام الفرحان (محور)

صالح العمري (جناح)

الفيحاء

الأجانب:

رافاييل أسيس (محور) برازيلي

انجيلو نيتو (محور وصانع لعب) برازيلي

أرسينيو مارتينيز (جناح) برتغالي

صامويل أوسو (جناح) سنغالي

المحليون:

عثمان الحاج الرنقي (مهاجم)

حمد الجهيم (مهاجم)

مهند فلاتة (محور)

مهند عوض (وسط)

عون السلولي (مدافع)

عمر المزيعل (ظهير أيمن)

بندر ناصر (ظهير أيسر)

هاني الصبياني (ظهير أيسر)

الشباب

الأجانب:

دانيلو أسبريا (جناح) كولومبي

كريستيان غوانكا (وسط متقدم وهجوم) أرجنتيني

الفريد أندياي (محور) سنغالي

المحليون:

عبدالله العويشير (حارس)

مروان الحيدري (حارس)

متعب المفرج (مدافع)

أحمد شراحيلي (مدافع)

عمران إلياس (ظهير أيسر)

عبدالله الشامخ (ظهير أيسر)

عبدالملك الخيبري (محور)

محمد السهلاوي (مهاجم)

محمد عطية (وسط)

الفيصلي:

الأجانب

رافاييل دا سيلفا (مدافع) برازيلي

رولي بونيفاسيا (صانع لعب) كوراسو

يوسف الجبلي (جناح) هولندي

ويليام الفيس (مهاجم) برازيلي

المحليون

محمد قاسم (ظهير أيسر)

علي معدي (ظهير أيسر)

خالد الغامدي (ظهير أيمن)

إبراهيم غالب (محور)

عبدالعزيز الدوسري (صانع لعب)

حسين آل قريش (وسط)

مشاري الثمالي ( صانع لعب)

خالد كعبي (جناح)

أحمد أشرف (جناح)

الفتح

الاجانب:

أندريا الميدا (مدافع) برتغالي

مروان سعدان (محور) المغرب

ميشال جانوتا (صانع لعب) بولندي

غوستاف ويهايم (جناح) نرويجي

ميتشيل تي فريدي (مهاجم) هولندي

المحليون:

صقر عطيف (مهاجم)

محمد مجرشي (مهاجم)

محمد سيد الضو (جناح)

محمد ناجي (مدافع)

قاسم لاجامي (مدافع)

توفيق بوحيمد (ظهير أيسر)

ماجد كنبة (محور)

سعيد الدوسري (محور)

محمد البريه (حارس)

الوحدة

الأجانب:

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مصطفى زغبة (حارس) الجزائر

البرتو بوتيا ( قلب دفاع) إسباني

كرايج قودوين (صانع لعب) أسترالي

يوسف نياكاتي (مهاجم) فرنسي

المحليون:

ياسين حمزة (قلب دفاع)

حسان تمبكتي (دفاع)

عبدالرحمن الريو (ظهير أيسر)

علي الزبيدي (ظهير أيمن)

حاتم بلال (محور)

جابر عيسى «بوجبا» (محور ولاعب وسط)

أيمن خليف (وسط)

راكان الشملان (جناح)

محمد الصيعري (مهاجم)

الرائد

الأجانب:

إيزيكيل بالوميكي (مدافع) كولومبي

ارنود ديوم (محور) سنغالي

جهاد الحسين (صانع لعب) أردني

جلال الداودي (وسط) مغربي

محمد فوزير (جناح) مغربي

ماركو بيريز(مهاجم) كولومبي

المحليون:

أحمد الرحيلي (حارس)

فيصل دارسي (مدافع)

متعب المطلق (ظهير أيمن)

محمد الدوسري (ظهير أيمن)

عمر العودة (ظهير أيمن)

محمر ريمان (ظهير أيسر)

عبدالله مجرشي (محور)

محمد السهلي (وسط)

أحمد الزين (جناح)

رائد الغامدي (مهاجم)

أبها

الأجانب:

عبدالعالي المحمدي (حارس) مغربي

مهدي تاهرت (مدافع) جزائري

أمين عطوشي (مدافع) مغربي

روبن غابرييل (محور)

كريم العواضي (محور) تونسي

سعد بقير (صانع لعب) نيجيري

فانيفا أندرياتسيما (مهاجم) مدغشقر

المحليون:

صالح الوحيمد (حارس)

منصور جوهر (حارس)

أحمد الحبيب (مدافع)

فهد المرواني (مدافع)

أسامة عاشور (ظهير أيمن)

خالد الخثلان (ظهير أيسر)

عدنان فلاتة (ظهير أيسر)

سلطان الشريف (محور)

عمار النجار (وسط أيمن)

أحمد مصطفى (جناح)

صالح آل عباس (مهاجم)

العدالة

الأجانب:

أيمن المثلوثي (حارس) تونس

أس مونداو (مدافع) سنغالي

عبدالعزيز قشي (مدافع) الجزائر

ميدوين بيتيغي (محور)

اليو سيسي (وسط) سنغالي

المحليون:

علي المزيدي (حارس)

بدر النخلي (مدافع)

عبدالعزيز مجرشي (ظهير أيمن)

عبدالله اليوسف (ظهير أيسر)

خالد دبيش (وسط)

بدر السليطين (محور)

مراد الرشيدي (محور)

أحمد السلطان (محور)

رياض شراحيلي (محور)

أحمد الناظري (جناح)

حسين الهاجوج (جناح)

خالد آل جبيع (مهاجم)

ماهر شرومة (مهاجم)

الحزم

الأجانب:

إدريس فتوحي (صانع لعب) مغربي

إبراهيما تانديا (جناح) مالي

أيرنست أسانتي (جناح) سنغالي

كارلوس ستراندبيرغ (مهاجم)السويد

المحليون:

ماجد الغامدي (حارس)

عمر هوساوي (مدافع)

عبدالله الشمري (مدافع)

أحمد الشمراني (مدافع)

محمد الزبيدي (ظهير أيسر)

وسام سويد (ظهير أيسر)

نايف موسى (ظهير أيسر)

أسامة الخلف (محور)

حسين الحبيب (محور)

عبدالعزيز الناشئ (محور)

عبدالعزيز مجرشي (محور)

غلاب العنزي (وسط)

منصور حمدي (وسط)

يوسف عمر (مهاجم)

عبدالرحمن اليامي (مهاجم)

ضمك

الأجانب:

رحماني شمس الدين (حارس) جزائري

جورجي فيلبي (مدافع) برازيلي

زيزنهو (محور) غينيا الاستوائية

بأبكر سار (محور) سنغالي

زكريا حدراف (جناح) مغربي

محسن ياجور (مهاجم) مغربي

المحليون:

محمد جاسم (حارس)

خالد شراحيلي (حارس)

جمعان الدوسري (ظهير ومدافع)

ماجد هزازي (ظهير أيمن)

حمد الجيزاني (ظهير أيمن)

سامي كسار (ظهير أيسر)

حسن رغفاوي (ظهير أيسر)

سامي النجعي (محور)

محمد أبو سبعان (محور)

عبدالعزيز الشهراني (صانع)

عبدالرحمن السفري (صانع)

عبدالوهاب جعفر (جناح)

محمد الشهراني (جناح)

أيمن الحجيلي (جناح)

متعب الحماد (مهاجم)

مازن أبو شرارة (مهاجم).