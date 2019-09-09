بشكل عاجل.. معالجة إشكاليات المنشآت الرياضية

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جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)شدد رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل، على مديري مكاتب الهيئة والملاعب والمنشآت الرياضية، بضرورة تفعيل دورها المهم في خدمة القطاع الرياضي بالمناطق التي تقع تحت مسؤوليتها، وتقديم كافة الخدمات الممكنة للمستفيدين.
وناقش على هامش الاجتماع الذي عقد أمس في جدة، آخر المستجدات الخاصة بتجهيز وتهيئة المنشآت الرياضية، ومتابعة صيانة الملاعب بشكل دوري ومستمر، إضافة إلى مناقشة ما تم رصده من ملاحظات خلال الفترة الماضية بكافة المنشآت الرياضية، وتحديداً الملاعب التي تحتضن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وبقية الدرجات، والعمل على معالجتها بشكل فوري وعاجل.
وأكد ضرورة التنسيق المستمر والمتواصل بين مكاتب الهيئة والمنشآت الرياضية وتكثيف الجهود بقيام كل جهة بدورها على أكمل وجه، لتصبح المنشآت الرياضية بيئة جاذبة للمشجع الرياضي وفقاً للأهداف التي وضعتها هيئة الرياضة على عاتقها، بما يحقق تطلعات ورؤية المملكة 2030.
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