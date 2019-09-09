شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد ينهي قضية داكوستا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

أوضح نادي الاتحاد أنه تلقى إشعاراً من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بقفل ملف الشكوى التي تقدم بها نادي إسطنبول باشك شهير التركي، والمستندة على تأخر النادي في سداد الدفعات المستحقة من شراء عقد اللاعب المغربي مروان داكوستا في موعدها مارس ويونيو 2019.

وأشار النادي في بيان له نشره عبر حسابه في «تويتر» أنه تمت تسوية ملف هذه الشكوى بعد أن بادر مجلس الإدارة فور تلقيه طلب الدعوى من الاتحاد الدولي إلى دراستها قانونياً وتسديد الدفعات المتأخرة وغرامات التأخير المنصوص عليها في العقد المبرم مع النادي التركي، وبذلك يكون قد تم سداد كامل عقد انتقال اللاعب، وإقفال ملف القضية حرصاً على تجنيب النادي أي تبعات قانونية.