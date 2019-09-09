شكرا لقرائتكم خبر عن الطويرقي: اعتدنا وقفة جماهيرنا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

أكد مدير الكرة في النادي الأهلي ماجد الطويرقي، أن فترة الإعداد الحالية تسير وفق ما هو محدد لها من قبل الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بقيادة المدرب برانكو، خصوصاً أن الإعداد في هذه الفترة يكون وفق المتاح، نظراً إلى غياب كم وافر من العناصر بسبب الاستدعاءات الدولية، وقال: تحققت - ولله الحمد - الفائدة المرجوة من خوض اللقاء الودي أمام ضمك، حيث منح المدرب برانكو الفرصة لعدد من العناصر التي لم تشارك في اللقاءات الرسمية منذ بداية الموسم واطلع بشكل أكبر على ما تملكه من إمكانات فنية وجاهزية بدنية لخدمة الفريق في الفترة القادمة، كما شهد اللقاء مشاركة المحترف الجديد لوكاس ليما الذي قدم لمحات فنية جيدة ومازال بحاجة إلى بعض الوقت للوصول إلى الانسجام اللازم مع زملائه اللاعبين.

وطالب الطويرقي في ختام حديثه جماهير الأهلي بضرورة دعم فريقها والوقوف خلف نجومها في الفترة القادمة، وقال: كل من يتشرف في هذه الفترة بارتداء قميص الأهلي يُقدم كل ما يملك ليُثبت أحقيته بخدمة هذا الكيان العظيم، ونأمل من جماهيرنا الغالية والتي اعتادت طوال تاريخ هذا الكيان العظيم على دعم كل من يرتدي شعار الأهلي، نأمل منها أن تواصل وقفاتها المشهودة وتدعم كافة نجوم الأهلي.