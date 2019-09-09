شكرا لقرائتكم خبر عن المدرب يتحدث عن الأخضر في المنامة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) @okaz_sports

وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول إلى العاصمة البحرينية المنامة عبر جسر الملك فهد، وذلك استعداداً لمواجهة منتخب اليمن، في مستهل مشواره الآسيوي للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وكان الأخضر اختتم معسكره الإعدادي في الدمام الذي تخللته مباراة ودية واحدة أمام منتخب مالي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. ويجلس الفرنسي إيرفي رينارد اليوم (الإثنين) على طاولة المؤتمر الصحفي الذي يعتبر الثاني له بعد تقديمه الشهر الماضي في جدة، إذ سيتحدث عن مباراة غد (الثلاثاء) وأبرز النقاط، وسيسبق ذلك الاجتماع الفني للمباراة الذي من خلاله ستتحدد ألوان الفريق وكافة الجوانب الفنية للمباراة، وسيجري الأخضر مرانه الرسمي على ملعب المباراة عند الـ7 مساء.

وأجرى الأخضر أمس (الأحد) مرانه بعد وصوله إلى المنامة على ملعب مدينة خليفة الرياضية بمدينة عيسى.