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جدة - عمرو شويل موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك

قررت اللجنة الخماسية لإدارة إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، إقامة السوبر المصري يوم 20 سبتمبر الجاري والذى يجمع الأهلي " بطل الدوري " الزمالك بطل كأس مصر عن الموسم قبل الماضى. موعد مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك

ويستعد الفريق الكروي الأول بالنادى الأهلى لخوض مباراة بطل غينيا الاستوائية كانو سبورت فى المباراة المقرر إقامتها يوم 14 سبتمبر الجارى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال. Advertisements فيما يواجه الزمالك فريق جينراسيون بطل السنغال فى نفس الدور يوم 14 من الشهر الجارى. موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك ولم يتم تحديد لقاء السوبر الجديد بين الأهلى والزمالك ايضا عن الموسم الماضى حيث يواجه الأهلى بطل الدورى الزمالك بطل الكأس فى سوبر متجدد له نفس الظروف.

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