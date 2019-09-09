شكرا لقرائتكم أمير مرتضى يكشف سر "البروتوكول الصربى" لميتشو فى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عبر أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بفريق الزمالك عن سعادته بتتويج فريقه بلقب كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأحد على ملعب برج العرب.
طالب أمير فى تصريحات تلفزيونية جماهير الزمالك بالفرحة بتتويج فريقهم باللقب خاصة أن الفترة الماضية شهدت حالة من القلق لديهم على اللاعبين والفريق .
أشاد المشرف على الكرة بفريق الزمالك بقدرات ديسابر المدير الفنى لبيراميدز مؤكدا أنه مدرب صاحب فكر وعقلية .
أكد أمير مرتضى منصور أن ميتشو المدير الفنى للزمالك يجيد التعامل مع اللاعبين وصاحب شخصية قوية الأمر الذى كان يفتقده الفريق الأبيض خلال الفترة الماضية.
تابع :" مشاكل الزمالك فى الفترة الماضية كانت فى افتقاد المدرب الذى يملك الشخصية ويخرج أفضل ما فى اللاعبين أكثر الأمور الفنية".
وواصل :" ميتشو عامل بروتوكول بعيدا عن اللعب، السلام على بعض في غرفة الملابس والهتاف باسم الزمالك".
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