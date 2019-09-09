شكرا لقرائتكم اليوم .. انطلاق معسكر حكام الدورى المصرى بمشاركة 350 حكما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق صباح اليوم الأثنين معسكرات حكام الدرجة الاولى أستعدادا للموسم الجديد فى أحد فنادق القوات المسلحة فى الفترة من 9 وحتى 30 سبتمبر الجارى يشارك فى المعسكرات 350 حكم ومساعد من كافة مناطق الجمهورية من الذين أجتازوا أختبارات اللياقة البدنية والقانون التى أجرتها اللجنة الرئيسية خلال الفترة الماضية . حرص جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية على تقسيم الحكام على افواج ، مدة الفوج يومان فقط يتخلله تدريبات بدنية وعملية وشرح تعديلات قانون اللعبة من بعض رموز التحكيم .

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