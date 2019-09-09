شكرا لقرائتكم محمد عواد يرد على غيابه عن مرمى الزمالك فى نهائى الكأس بشعار "أنا تهت منى"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد عواد محمد عواد حارس مرمى الزمالك، أنه لا يعلم أين ذهب في الدقيقة 34 خلال مواجهة فريقه أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر.

وانتشرت صورة علي السوشيال ميديا لم يظهر فيها عواد داخل مرماه في لقطة استحواذ محمد عبد الشافي ومحمود علاء على الكرة في الدقيقة 34 أثناء مباراة الزمالك و بيراميدز.

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وقال عواد في تصريحاته عبر قناة الحدث اليوم : "شاهدت صورة اللقطة ولكنني لا أتذكر أين كنت"، مضيفاً "ربما كنت أتحدث مع محمد عبد الغني أو مع أحد اللاعبين في منتصف الملعب".

وتوج نادي الزمالك بكأس مصر للمرة الـ 27 في تاريخه بعدما اكتسح بيراميدز بثلاثية نظيفة .