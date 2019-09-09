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شكرا لقرائتكم محمد عواد يرد على غيابه عن مرمى الزمالك فى نهائى الكأس بشعار "أنا تهت منى"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال عواد في تصريحاته عبر قناة الحدث اليوم : "شاهدت صورة اللقطة ولكنني لا أتذكر أين كنت"، مضيفاً "ربما كنت أتحدث مع محمد عبد الغني أو مع أحد اللاعبين في منتصف الملعب".
وتوج نادي الزمالك بكأس مصر للمرة الـ 27 في تاريخه بعدما اكتسح بيراميدز بثلاثية نظيفة .
كانت هذه تفاصيل خبر محمد عواد يرد على غيابه عن مرمى الزمالك فى نهائى الكأس بشعار "أنا تهت منى"... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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