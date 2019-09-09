شكرا لقرائتكم خالد الغندور : بنركب "ميكروباص" وبنكسب بطولات وناس بتخسر خمسة من صن داونز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سخر خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق من تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى والذى شبه فيه أعلامى برنامج الزمالك بـ" الميكروباص " وكل من فيه يهاجم القلعة الحمراء . وقال خالد الغندرو فى تصريحات تلفزيوينة " بنركب ميكروباص وبنكسب بطولات، ناس تانية بتركب مرسيدس بتخسر 3 من الترجي و5 من صنداونز " . توج الزماك بلقب كأس مصر للمرة الـ27 في تاريخه بعد فوزه على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين بالمباراة النهائية على ستاد برج العرب.. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خالد الغندور : بنركب "ميكروباص" وبنكسب بطولات وناس بتخسر خمسة من صن داونز... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.