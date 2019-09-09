شكرا لقرائتكم أمير مرتضى منصور: كنا بنكسب ونعدى الأدوار بالنيات مع جروس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك إن الأبيض كان يفوز بالمباريات مع السويسرى جروس المدير الفنى الأسبق بالنيات.

أضاف المشرف على الكرة بفريق الزمالك فى تصريحات تلفزيونية :" كنا بنكسب ونتخطى الأدوار بالنيات مع جروس".

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تابع أمير مرتضى :" جروس كان يأتى قبل المران بـ5 دقائث ويمشى بعدها بـ 5 دقائق ولكن ميتشو تتحدث معه الساعة 4 الفجر تجده يعمل مع المساعدين فطريقة العمل هذه تجعلك توفيق ربنا يحالفك".

توج الزماك بلقب كأس مصر للمرة الـ27 في تاريخه بعد فوزه على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين بالمباراة النهائية على ستاد برج العرب.