شكرا لقرائتكم مدرب الزملك يكشف سبب غياب عبد الله جمعة عن نهائى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أيمن عبد العزيز المدرب العام لفريق الزمالك إن الإجهاد هو سبب غياب عبد الله جمعة عن نهائى كأس مصر فى المباراة التى انتهت بفوز الأبيض بثلاثية نظيفة وتتويجة باللقب. وأشاد مدرب الزمالك فى تصريحات لبرنامج الزمالك بأمانة عبد الله جمعة موضحا أن اللاعب أخبر الجهاز الفنى بشعوره بإجهاد في العضلة الخلفية الأمر الذى جعل ميتشو يدفع بمحمد عبد الشافى بدلا منه. أكد عبد العزيز على شعوره بالفخر لتدريبه لاعب مثل محمد عبد الشافى لافتا إلى احترام وتواضع اللاعب داخل وخارج الملعب مضيفا أن الأبيض أصبح يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين في كل المراكز تجعل الجهاز الفنى في حيرة وقت اختيار التشكيل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الزملك يكشف سبب غياب عبد الله جمعة عن نهائى كأس مصر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.