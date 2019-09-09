شكرا لقرائتكم ميتشو : شرف لى تدريب أسطورة مثل شيكابالا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد الصربى "ميتشو" المدير الفنى للزمالك بإمكانيات قائد الفريق الأبيض محمود عبد الرازق شيكابالا موضحا أن الفهد الأسمر يعد مدربا ثانيا فى الملعب.

وكتب ميتشو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر:" شرف كبير لي تدريب أسطورة حية لكرة القدم المصرية ولنادي الزمالك قائدنا شيكابالا الرجل القادم من أسوان هو مدرب ثان في الملعب".

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أضاف المدير الفنى للزمالك :" شيكابالا يعطي كل ما لديه في الملعب من أجل الجماهير ومن أجل النادي وقدم أفضل ما يمكنه لمساعدة الفريق في التتويج بكأس مصر".

توج الزماك بلقب كأس مصر للمرة الـ27 في تاريخه بعد فوزه على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين بالمباراة النهائية على ستاد برج العرب.