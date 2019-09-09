شاهد عبر تردد قناة “العراقية الرياضية” الجديد iraqi Sport 2019 مباشر على النايل سات...

تردد قناة العراقية الرياضية الجديد – imn اضبط جهاز الاستقبال على تردد قناة العراقية الرياضية الجديدة 2019 التي تقدم العديد من البرامج الهامة والجيدة التي تهم الجماهير الرياضية نستعرض معكم من خلال موقعنا قناة من أهم القنوات العراقية التي تبث عبر القمر الصناعي النايل سات، وهى قناة العراقية الرياضية، Iraqi Sport فهي القناة العربية العراقية التي تبث أون لاين من العراق، وتعتبر إحدىقنوات شبكة الإعلام العراقي، التابعة للحكومة العراقية التي تخصصت في الشأن الرياضي العراقي والعربي والعالمي.

أحدث تردد قناة العراقية الرياضية Iraqi Sport hd الجديد

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لذا يبحث عنها المواطن العراقي والعربي من محبى وعشاق الرياضة حول العالم، لمتابعة تفاصيل المباريات التي يحبونها والاستمتاع بأهم الدوريات و البطولات والأحداث الرياضية حول العالم، قناة العراقية الرياضية التي تأسست عام 2005 وابتدأ بثها الأرضي في بغداد وكربلاء والناصرية، ثم انطلقت في البث عبر الفضائيات على القمر الصناعي النايل سات، بالمجان بدون تشفير لتوصيل خدماتها لأكبر قاعدة جماهيرية في العراق والوطن العربي كافة، الذين يتابعون باستمرار قناة العراقية الرياضية.

نتابع قناة العراقية الرياضية 2019

تهتم قناة العراقية الرياضية بأن تتميز وترتقي بمستوى الإعلام الرياضي الموضوعي، فتقدم محتوى رياضي جيد هادف راقي موجة إلى كافة فئات المجتمع بمختلف مراحلهم العمرية، تتمسك فيه بمبادئ الإعلام العربية والمعايير الدولية، سعيًا منها لأن تكون الأفضل دائمًا وفى مقدمة القنوات الرياضية الأخرى التي تبث عبر الفضائيات، فتعتبر قناة العراقية الرياضية الإطلالة المميزة في العراق لمتابعة أهم وأقوى المباريات لكبار الفرق الرياضية المعروفة على مستوى العالم سواء الكرة الأوروبية أو الأفريقية أو العربية وكذلك الإنجليزية.

قناة العراقية الرياضية الناقلة لمباريات الدوري العراقي 2019

قناة العراقية الرياضية تهتم بالشأن الرياضي العراقي في جميع الألعاب ولكنها تهتم اهتمام خاص بساحرة القلوب ومعشوقة الملايين الساحرة المستديرة كرة القدم، فتقدم جميع مباريات الدوري العراقي والكأس، ونقل جميع مباريات المنتخب العراقي الخارجية أثناء مشاركته في البطولات العربية والعالمية، لذا ننصح محبي الرياضية بمشاهدة العراقية الرياضية، القناة التي تنتشر في العديد من البلدان العربية، وتحظى بأعلى نسبة مشاهدة بين القنوات الرياضية الأخرى.

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برامج قناة العراقية الرياضية 2019 Iraqi Sport

تقدم قناة العراقية الرياضية مجموعة من البرامج المميزة من خلال نخبة من أكفاء الكوادر الإعلامية في العالم الكروي العربي، وقد قسمت القناة برامجها على مدار الشهر فمنها برامج نصف شهرية مثل برنامج برلمان الرياضة، والبرامج الأسبوعية المميزة برنامج أنت الحكم وبرنامج معايشة رياضية، وبرنامج الدوري، وتميزت قناة العراقية الرياضية بتقديم استديو تحليلي يحلل أحداث المباريات قبل وبعد انتهاء المباراة ومناقشة تشكيل وطريقة لعب كل فريق.

تردد قناة العراقية الرياضية 2019 على النايل سات وعلى العرب سات

تردد قناة العراقية الرياضية Iraqi Sport الجديدة في جميع البلدان العربية 2018 وذلك من خلال القمر الصناعي نايل سات والعرب سات أيضًا من خلال الترددات التالية فقط اضبط جهازك من خلالها:

القمر الصناعي

التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب المكان النايل سات 12437

12188

12380 27500 5/6 أفقي H 7 غرب العرب سات 11747

10850 27500 3/4 أفقي H 26 شرق

قناة العراقية الرياضية بث مباشر

وفي حال تغيير أيًا من الترددات السابقة، سنقوم بتقديم كل ما هو جديد من خلال موقعنا موقع عرب فور نيوز، تابعونا من خلال هذه المقالة للتعرف على كل ما هو جديد.